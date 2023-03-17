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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان للزوج والذرية الصالحة.. أدركه بـ 15 كلمة

الدعاء
الدعاء

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان للزوج والذرية بالصلاح .. يكثر البحث مع الجمعة الأخيرة من شعبان عن دعاء للزوج والأبناء بالنجاح والتوفيق والرزق، حيث ساعة الإجابة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. 

 

ودعاء الجمعة الأخيرة من شعبان للزوج مستجاب بإذن الله تعالى، فاحرص على تريده في ساعة ما بعد العصر وحتى غروب الشمس. 

 

الصلاة

 

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان للزوج

 

يوم الجمعة من خصائص الأمة المحمدية؛ فقد ورد في الحديث الشريف: «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا؛ فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ» متفق عليه واللفظ لمسلم.

فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث في شأن ساعة الجمعة -يعني: ساعة إجابة الدعاء- فقال: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي الحديث: «التَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ» رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه.

 

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دعاء آخر جمعة من شعبان للزوج 

 

ومن الأدعية التي تجلب الرزق وتريح البال والقلب وهي كالتالي:

- ربي إنها الجمعة أسألك فيها أن تحفظ لي زوجي اين ما كان واصلح حاله وأموره اللهم أرزقه من نعيم وبركة هذه الجمعة خير ما تكتبه لعبادك الصالحين.

- دعاء الجمعة لزوجي في يوم الجمعة، ربي احفظ لي زوجي اللهم إني استودعتك زوجي الحبيب في كل وقت وكل حين فاحفظه لي فأنت خير الحافظين واجعله دومًا في طاعتك ورضاك.

- ومن أفضل الأدعية اللهم قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم يا رب أنا بين يديك الآن أشمل زوجي برحمتك وفضلك وييسر له كل عسير واحفظه بحفظك فأنت خير الحافظين.

- اللهم هذه الجمعة إني أستودعك أغلى ما أنعمت به عليَّ ربي كن لزوجي خير حافظاً وخير معين وأدخل على قلبه في هذا اليوم المبارك الفرح والسرور وادم عليه السعادة وراحة البال يا الله.

- اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجًا ومخرجًا من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين. 

- ربِ أسألك سعةً في الرزق لزوجي وبارك لنا فيه، وارزقه الرزق الكثير الطيب.

- اللهمّ إني أسألك الكسب الطيب، والمال الحلال الذي يغنينا عن سؤال أحدٍ من خلقك يا رب العالمين. 

- اللهم استر زوجي عن أعين خلقك وعن نظرات الشامتين، وبارك لي في زوجي، وزد له في العطاء، ونعوذُ بك اللهمّ من الذنوب المانعة للرزق، وأسألك حفظًا من كلّ ذنبٍ يبعد عنا ما كتبته لنا.

- ربي أني استودعتك القلب الذي يحبه بان لا مكروه يمسسه واحفظه يا رب في ليله ونهاره.

- اللهم لا تحني لمن احب ظهرة أبدًا ولا تعظم علية أي أمر واسعد قلية يا ربي وارزقه العمر العافية.

- ربي أضيء قلب من احب بنور حبك وارزقه صحة لطاعتك ورزقًا لا ينقطع.

- اللهم لا تحرمني ممن احب بفضلك وسبوغ رحمتك وجزيل عطائك ولا تصرف عنهم رحمتك ولا وجهك الكريم.

- اللهمّ إني أسألك لأصدقائي زيادة في الرزق، وبركة في العمر وصحة في الجسم، وسعةً في الرزق وتوبةً قبل الموت، وشهادةً عند الموت، ومغفرةً بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، أبعد الله عنكم شرّ النّفوس، وحفظكم باسمه السّلام القدّوس، وجعل رزقكم مباركًا غير محبوس، وجعل منزلتك عنده جنّة الفردوس.

- اللهم حقق له كل ما يتمناه اللهم اسعده دنيا واخره يا رب. 

- اللهم قوة وراحة واطمئنان له اللهم لا خيبة ولا شتات ولا يأس، ولا حزن ولا انكسار ولا انقباض قلب ولا بهتان روح. ولا كآبة وقت. 

- اللهم لا تجعل شيء سيء يمسه، اللهم اسعده سعادة بعدد خلقك لكل شيء اللهم لا تحمله ما لا طاقة له به.

- اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه.

- اللهم إن كان رزق حبيبي بعيداً فقربه، وإن كان قريباً فيسره.

- اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وان كان صعبا سهله.

- اللهم إن كان رزق حبيبي حراما فطهره منه وابعده عنه ويسر له الحلال وقربه منه.

- اللهم فرج هم زوجي وابعد عنه كل سوء، ووسع رزقه وحسن خلقه ياكريم.

- أسألك اللهمّ أن تهبَ زوجي الغالي كلّ التوفيقِ والرزقِ والبركةِ والصحةِ وطولًا في العمر على طاعتك، وأن تكتب لي ولزوجي فرجًا من هذا الكرب، وعملًا ومالًا ليس لأحدٍ فيه علينا منّة، واجعل العافية مسكنًا لنا ولا تحرمنا من بعضنا ابدا يارب العالمين.

- اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وان كان كثيرا فبارك له فيه.

- اللهم اجعلني له حور عين الدنيا والاخره، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والأخرة.

- اللهم اسألك بحق جلالك وقدرتك وعظمتك ان تستجيب لي انا امتك بنت امتك. 

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