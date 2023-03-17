جفاف وفيضانات تضرب العالم| ماذا يحدث؟

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الفيضانات التي تحدث حول العالم هذه الفترة وعلاقة تغير المناخ بإعادة تشكيل بعض الدول والقارات بسبب الجفاف و الفيضانات وذوبان الثلوج.

شاهد الفيديو

أزمة التغيرات المناخية، واحدة من الأزمات المهددة للعالم بأسره، ولا تفرق بين دولة متقدمة وأخرى نامية، نظرا لأن الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البيئة لا تدرك الفواصل والحدود بين البلاد، فقدت شهدت الأعوام القليلة الماضية، موجات الجفاف والفيضانات والسيول، تضرب أنهارا لم تشهد هذه الظواهر منذ آلاف السنين، نظرا لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب النشاط الإنساني، الذي يضخ الغازات الدفيئة في الهواء، دون تخوف من تأثيره.

في تقرير البنك الدولي 2021، أكد أن أزمة تغير المناخ أثرت على 3 مليارات شخص، بما سببته من تكاليف باهظة في شكل معاناة بشرية وخسائر اقتصادية، ما تسبب في حالة من التوترات التي تشهدها أغلب دول العالم منذ بداية عام 2023 بسبب الفيضانات التي اجتاحت الكثير من الدول، وخلفت مئات وآلاف الضحايا فضلاً عن تشريد آلاف الأطفال.

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير 2023 وأسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وإجلاء حوالي مليوني شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، مثل الخيام والحاويات، لقي 14 شخصًا على الأقل حتفهم وصار 5 آخرون في عداد المفقودين، مساء الأربعاء الماضي، نتيجة فيضانات عارمة ضربت عدة مناطق متضررة من الزلزال جنوب شرق تركيا، بحسب وزير الداخلية سليمان صويلو.

وقالت وسائل إعلام محلية بتركيا إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، حيث يعتقد أن عدة أشخاص آخرين مازالوا مفقودين، حيث 12 شخصا لقوا حتفهم في محافظة شانلي أورفة، المتاخمة للحدود السورية، بينما لقي شخصان حتفهما بمحافظة أديمان على بعد 110 كيلومترات إلى الشمال، طبقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي محافظة “أديمان، جرفت مياه الفيضانات منزل حاوية، كان يأوي أسرة بمنطقة، توت” بالمحافظة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، وذكرت قناة تي آر تي أن 4 أشخاص كانوا يسكنون منزل الحاوية في عداد المفقودين.

مريم كمال مذيعة صدى البلد

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، إن أكثر من 500 فرد إنقاذ، من بينهم غواصون، انضموا إلى جهود الإنقاذ في شانلي أورفة وأديمان، وتم إغلاق مدارس في “شانلي أورفة”، حيث غرقت منازل سكنية أيضا وحثت السلطات السكان المحليين على الانتقال إلى مناطق آمنة، فيما غمرت مياه الفيضان عدة خيام تؤوي ناجين من الزلزال، لتصبح ظروف الضحايا أسوأ، ومن بينهم أطفال ومسنين، وذكر خبراء الأرصاد الجوية أن من المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

و فر 40 ألفا من الماليزيين من منازلهم جراء الفيضانات التي اجتاحت ولاية جوهور جنوب البلاد في بداية مارس الجاري 2023.

وأفادت وكالة رويترز، عن مسؤولين في ماليزيا، إن فيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة لأيام أجبرت 40 ألف شخص على الفرار من منازلهم في ولاية جوهور جنوب البلاد على الحدود مع سنغافورة.

وقالت السلطات المحلية، إن جوهور، هي الأكثر تضررا، إلا أن الفيضانات اجتاحت ولايات أخرى، مسفرة عن نزوح المئات، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار و معظمها في الولايات الجنوبية.