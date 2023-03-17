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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. وفاة زوجة الفنان مجدي فكري والدفنة في المنصورة.. جلسة تصوير لريهام سعيد وريم البارودي احتفالا بالصلح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

 

وفاة زوجة الفنان مجدي فكري والدفن في المنصورة

توفيت منذ قليل زوجة الفنان مجدي فكري بعد صراع مع المرض، داخل مستشفى سعاد كفافي بمنطقة السادس من أكتوبر.

 

كل اللى مرضاش يجيلى الفرح هردهاله.. شاكوش يعاتب الفنانين بعد زفافه

حرص مؤدي المهرجانات حسن شاكوش على الظهور فى فيديو أطلق عليه البعض فيديو كشف حساب حول حفل زفافه وتقديم الشكر للنجوم الذين حضروا الفرح ومعاتبة ممن تخلوا عنه ولم يحضروا.

 

دراما رمضان 2023.. بيومي فؤاد ضيف شرف في 3 مسلسلات

يشارك الفنان بيومى فؤاد، كضيف شرف فى مسلسل "جعفر العمدة " بطولة محمد رمضان، والذي تم الانتهاء من تصويره مطلع الأسبوع الجاري، ومقرر عرضه حصرياً على قناة dmc ومنصة watch it فى شهر رمضان المقبل، ويجسد بيومى خلال الأحداث دور والد عايدة (زينة) والذى يدخل السجن بسبب ديون كبيرة وتحاول ابنته مساعدته في الخروج من السجن.

 

الجمهور خاف من شكلها.. ويزو فى إطلالة صادمة على السوشيال ميديا.. تفاصيل

نشرت الفنانة ويزو فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام قامت بتصويره بصحبة الفنان إبرام سمير . وظهرت ويزو فى الفيديو بمظهر مختلف تماما عما اعتادت الظهور به، حيث اعتمدت فى تصوير الفيديو على فلتر جديد يجعلها بهذا الشكل، وهو ما جعل الكثيرين على صفحتها الشخصية يعلقون ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة.

 

احتفالا بالصلح.. جلسة تصوير لريهام سعيد وريم البارودي بالأسود

خضعت ريم البارودي وريهام سعيد لجلسة تصوير جديدة احتفالا بالصلح الذى تم بينهما مؤخرا وحلول ريم البارودي ضيفة على ريهام سعيد في برنامجها الجديد صبايا الشمس. وظهرت ريم البارودي وريهام سعيد بفستان أسود أنيق وهو ما نال إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفاة حماة الكاتب أحمد خالد توفيق وابنه ينعيها

أعلن محمد توفيق؛ نجل الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق عبر صفحته على فيس بوك عن وفاة جدته.

قسم الفن مجدي فكري شاكوش بيومي فؤاد ويزو ريهام سعيد

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