بدل الصيني.. اركب BMW X2 موديل 2023 "زيرو" |صور

تقدم شركة BMW الكثير من الطرازات المتنوعة منها النسخة X2 موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV، وتلاحظ خلال الفترة الأخيرة ارتفاع اسعار السيارات الصينية بنسبة كبيرة، حيث تخطى البعض منها حاجز المليون جنيه، مما جعل المنافسة تزداد قوة بينها وبين سيارات الصانع الألماني.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات السيارة BMW X2 موديل 2023 واسعارها في مصر.

BMW X2 موديل 2023

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة BMW X2 موديل 2023

الطول الكلي 4360 مم.

العرض الكلي 1824 مم.

الارتفاع الكلي 1526 مم.

قاعدة عجلات طول اجمالي 2670 مم.

سعة التخزين الخلفية 470 لتر.

خزان وقود سعة 51 لتر.

BMW X2 موديل 2023

محرك السيارة BMW X2 موديل 2023

محرك 1500 سي سي "تيربو".

قوة اجمالية 140 حصانا.

عزم اقصى للدوران 220 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي.

7 سرعات.

نوع الجر "أمامي".

BMW X2 موديل 2023

تسارع السيارة BMW X2 موديل 2023

تتسارع السيارة BMW X2 موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.6 ثانية.

تصل السرعة القصوى للسيارة BMW X2 موديل 2023 إلى 205 كيلومتر في الساعة.

تستهلك السيارة BMW X2 موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.3 لتر، عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

BMW X2 موديل 2023

سعر السيارة BMW X2 موديل 2023 في مصر

تقدم سيارة BMW X2 موديل 2023 داخل السوق المصري بسعر رسمي يبلغ مليون و 595 الف جنيه، وعبر فئة واحدة فقط من التجهيزات.