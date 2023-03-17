ننتظر 20 مليون سائح .. إبراهيم عيسى : المتحف المصري الكبير صرح عظيم

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك إشادة حقيقية وكبيرة بالمتحف المصري الكبير خلال أحد التقارير المنشورة بإحدى الصحف الأجنبية، مفيداً بأنها تشيد بالمتحف المصري الكبير وتعتبره حدثا تاريخيا في الإنسانية، وواحدا من أهم أحداث الإنسانية على مر التاريخ.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، أن هذا الصرح بني على مساحة أكثر من 2.5 مليون متر مربع، مؤكدًا أن هذا المتحف يكشف عظمة وحضارة وقوة وتاريخ مصر، معقبًا: "فرصة كبير لمصر للانتباه إلى أهمية السياحة في مصر، ورغم الاحتفاء الشديد بزيادة عدد السياح خلال العام الماضي، إلا أنه رقم هزيل، وننتظر 20 مليون سائح للمتحف المصري الكبير".