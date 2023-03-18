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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على كراسة شروط حجز قطعة أرض من وزارة الإسكان

صدى البلد

أعلنت وزارة الإسكان، عن الطرح الثاني للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، وبدأت إجراءات الحجز من يوم الخميس 16 مارس ولمدة شهرين. 

وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الهيئة، وسيتم عرض قطع الأراضي السكنية المتاحة بالطرح الثاني، ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، بداية من صباح اليوم الخميس الموافق 16/3/2022.

ويستعرض صدى البلد كراسة الشروط الخاصة بقطع أراضى الإسكان المتوسط، ولتصفح كراسة الشروط اضغط هنا

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