الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



ورصدت الإدارة، الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على جميع الأقسام التابعة للمصلحة؛ لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم؛ وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على جميع المواقع الشرطية؛ وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.