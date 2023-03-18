مصرع طفل في ترعة نجع حمادي بـ سوهاج

لقي طفل في بداية العقد الأول من العُمر، مصرعه غرقًا؛ إثر سقوطه بترعة نجع حمادي أثناء لهوه بجوارها أمام منزل أسرته، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق طفل بترعة نجع حمادي دائرة القسم.

وعلى الفور تم انتقال وحدة قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتم إيداعها بالمستشفى العام، حتى إصدار تقرير الطب الشرعي والإنتهاء من تصريح الدفن.

وبالانتقال والفحص تبين غرق الطفل (أحمد. م. خ- عامين- ويقيم دائرة القسم)، وبسؤال والده المدعو (محسن. خ. ا- 35 عامًا- ميكانيكي- ويقيم دائرة القسم)، قرر أنه أثناء لهو نجله المذكور سقط بالترعة المجاورة للمنزل؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.