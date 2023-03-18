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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن معلمي الصف الخامس الابتدائي

رضا حجازي
رضا حجازي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استكمال خطة التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2022 / 2023 بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري اديوكشن لتدريب معلمي وموجهي الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية بجمهورية مصر العربية على النظام التعليمي الجديد ، لبناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم المتمكن والقادر على القيام بمهامه وفق خطط التنمية المستدامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد ورش عمل الجولة الاخيرة من رحلة التنمية المهنية للصف الخامس الابتدائي هذا العام اونلاين بقاعات الفيديوكونفرانس المتاحة في الادارات التعليمية ، وسيكون البث المباشر من القاعة الرئيسية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم وفقا للجدول التالي :

  • الثلاثاء : 21 مارس 2023 : نصف قوة معلمي مادة العلوم من 10 صباحا حتى 12 ظهرا ، وباقي عدد معلمي العلوم من 1 ظهرا حتى 3 عصرا
  • الاربعاء 23 مارس 2023 : نصف قوة معلمي الرياضيات من 10 صباحا حتى 12 ظهرا ، وباقي معلمي الرياضيات من 1 ظهرا حتى 3 عصرا

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات التعليمية بضرورة التوجيه لادارة التعليم الابتدائي وادارة التدريب لدعوة المستهدفين للحضور الى قاعات الفيديو كونفرانس بالادارات التعليمية كل وفق تخصصه في الميعاد المحدد بالجدول ، على ان يتم موافاة الوزارة بالكشوف النهائية بالحضور ، والتقارير فور الانتهاء من التدريبات نظرا لأهميتها واعتبار الامر هام للغاية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الخامس الابتدائي التعليم الفني

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