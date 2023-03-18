محافظ أسوان يسلم عقود المنتفعين بوحدات المجمع الصناعى بالجنينة والشباك

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتسليم عقود ٣١ وحدة بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك للشباب المنتفعين ضمن ٣٠٨ وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً .

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، واللواء حسام جعفر ممثلا لرئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإحداث نهضة تنموية وإستثمارية بمركز نصر النوبة ، والعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتغيير ثقافته من التمسك بالعمل الحكومى إلى الإنطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل .

ورش حرفية

من جانبه، وجه محافظ أسوان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدار توجيهاته لصندوق تحيا مصر بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المرافق العامة والبنية التحتية الخارجية للمنطقة ، وهو الذى تزامن مع قيام هيئة التنمية الصناعية بأعمال الإنشاءات والتشطيب والمرافق العامة الداخلية مما ساهم فى إنجاز هذا المشروع التنموي والإستثمارى الغير مسبوق ، كما تم تقديم كافة التيسرات والتسهيلات الممكنة للحاجزين داخل المركز التكنولوجى بمركز نصر النوبة .

وأكد المحافظ، أن المجمع الصناعى بالجنينة والشباك سيعتبر قاعدة صناعية وحرفية ستعمل على إستثمار المزايا النسبية بأنشطة ومجالات متنوعة منها المفروشات ، والغذائية ، والكيمائى ، والهندسى ، والتعدينى .

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن المنطقة الصناعية تضم 308 وحدة وورشة على مساحة 56,5 فدان كمرحلة أولى تتضمن 282 وحدة بمساحة 90 م2 ، وأيضاً 26 وحدة بمساحة 180 م2 مجهزة بجميع المرافق والخدمات ، كما أنه متوفر فيها وسائل الإطفاء والحماية المدنية والسلامة المهنية .

دورات تدريبية

وأشار عطية إلى أنه فى ظل التعاون البناء بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية ، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وندوات التوعية لرواد الأعمال من شباب نصر النوبة لتجهيزهم مما يتيح المزيد من فرص العمل وإستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم وقدراتهم الكامنة .

وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات ورشة العمل التحضيرية " لمؤتمرات الاستثمار بالمحافظات: نحو مناخ داعم للإستثمار " تمهيداً لتنظيم مؤتمرات الإستثمار بالمحافظات، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو دعم وتشجيع القطاع الخاص ، والعمل على الترويج للفرص الإستثمارية بالمحافظات.