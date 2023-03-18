مبهر داخل منطقة الجزاء.. فيتوريا: انضمام كهربا لمنتخب مصر مستحق

أكد روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن محمود كهربا، لاعب الأهلى، قدم مستوى جيدا مع فريقه فى الفترة الأخيرة، ويستحق الانضمام إلى المنتخب للحصول على فرصة.

وقال فيتوريا: “كهربا أبهرنى بأدائه المميز داخل منطقة الجزاء وتحركاته المميزة”.

وكان روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، اختار 24 لاعبا لمعسكر شهر مارس، وتتخلله مباراتان أمام مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

محمد هاني

هشام صلاح

محمد حمدي

أحمد فتوح

أحمد حجازي

علي جبر

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

طارق حامد

إمام عاشور

محمود حمادهة

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

أحمد عبد القادر

مصطفى محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا

