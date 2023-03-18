قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى شركة إنتاج ضد شيرين عبد الوهاب

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، مد أجل الحكم في دعوى شركة إنتاج ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، لجلسة 25 مارس المقبل.

وقال الخبير القانوني حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، "تم التأكيد من جهتنا على تمسك الفنانة بما جاء في إنذار قضائي، وتم تسليمه يوم الثلاثاء الماضي للشركة، وتؤكد فيه استعدادها بالتسليم الفوري للأغاني الخاصة بألبوم الجديد لها".

كانت شركة الإنتاج أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، تطالب فيها بإلزام الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019 مع شركة "روتانا" للإنتاج الفني، لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغاني ، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، و إحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة.