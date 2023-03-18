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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات أوبو Reno 9 Pro Plus في السعودية

سعر ومواصفات جوال
سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro Plus في السعودية

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro Plus.. أحدث إصدارات سلسلة الفئة المتوسطة رينو من أوبو، والتي تتمتع بمميزاتها الرائعة من حيث المواصفات والامكانيات العالية، بالإضافة إلى تصميمها المذهل الذي يجذب الكثير من المستهلكين لشراء أحد طرزات تشكيلة رينو المميزة من أوبو، وفيما يلي سوف نذكر لكم المزيد من التفاصيل حول سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro Plus في السعودية

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro Plus في السعودية

يتميز جوال أوبو Reno 9 Pro Plus، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز، تتميز الشاشة 10 بت بتغطية التدرج اللوني 100٪ DCI-P3، تبلغ نسبة سطوعها 800 شمعة في الوضع العادي وما يصل إلى 950 شمعة عند عرض صور HDR ومحتوى فيديو HDR10 +.

 

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جاء جوال أوبو Reno 9 Pro Plus، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، بزاوية 112 درجة، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وتحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 32 ميجابكسل.

يتميز إعداد الكاميرا بالهاتف، بدعم شريحة MariSilicon X NPU، وهو النظام الأساسي الخاص بشركة أوبو لمعالجة الصور المتقدمة، وتحسين الفيديو الليلي بدقة 4K والفيديو 4K Ultra HDR.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro Plus في السعودية

ويعمل جوال أوبو Reno 9 Pro Plus، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 و 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحزم جوال أوبو Reno 9 Pro Plus، بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم الأحدث من أوبو ColorOS 13 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، ويمتاز الهاتف الجديد بهيكل خفيف يبلغ وزنه 174 جراما، وسمكه 7.2 ملميتر فقط.

 

سعر جوال أوبو Reno 9 Pro Plus في السعودية

يتوفر جوال أوبو Reno 9 Pro Plus باللون الأسود والذهبي والوردي المتدرج، للبيع في السعودية مقابل سعر يبدأ من 2299 ريال سعودي.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro Plus في السعودية
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