رسميًا .. أردوغان يعلن تمديد صفقة حبوب البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان إن مباحثات أنقرة مع كلا الجانبين (الروسي والأوكراني) نجحت في تأمين تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود الذي تنتهي مدته 19 مارس.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أجرى في وقت سابق، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بحثا خلالها "صفقة الحبوب".

وقال بيان لوزارة الخارجية التركية: "جرت محادثة هاتفية، في 15 مارس، بين وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ناقش الوزيران خلالها اتفاقية إسطنبول للحبوب والعلاقات الثنائية".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، قد ذكر في وقت سابق، أن بلاده أبلغت موقفها إلى الطرفين التركي والأوكراني، بشأن تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 60 يوما فقط.