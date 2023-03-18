عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قاد الرحلة بنفسه.. تفاصيل جديدة عن زيارة بوتين لـ القرم

بوتين
بوتين

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، شبه جزيرة القرم، وذلك بمناسبة انضمامها إلى موسكو.

وحسب وكالة "ريا نوفوستي"، تجول بوتين مع وفود سياسية ودينية في مدينة سيفاستوبول، وزار مدرسة الفنون ومركز للأطفال في المدينة.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يبدو أنه تم اختيار هذه المواقع استجابة لأمر التوقيف الصادر عن محكمة الجنايات الدولية يوم الجمعة. وتتهمه المذكرة بأنه مسؤول عن اختطاف أطفال.

وكشفت الوكالة الأمريكية، تفاصيل أخرى بشأن زيارة بوتين، قائلة إنه استقل طائرة ليقطع مسافة 1821 كيلومترًا (1132 ميلًا) من موسكو إلى سيفاستوبول، أكبر مدينة في المنطقة، حيث تولى قيادة السيارة التي نقلته في جميع أنحاء المدينة، وفقًا للحاكم الذي عينته موسكو ميخائيل رازفوزيف.

إلى جانب مدرسة الفنون ومركز الأطفال، زار بوتين أيضًا الموقع الأثري على أنقاض مدينة تشيرسونيسوس اليونانية القديمة، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين شبه الجزيرة في يوليو 2020، عندما زار حوض بناء للسفن في مدينة كيرتش، كما أنه زار في ديسمبر 2022 جسر القرم، الذي كان يجري ترميمه بعد الهجوم عليه.

ويحيي سكان شبه جزيرة القرم اليوم الذكرى التاسعة لعودتهم إلى روسيا بعد استفتاء جرى تنظيمه في 16 مارس عام 2014.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين، حيث اتهم المدعون الرئيس الروسي بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن بوتين "يُزعم أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وتعتبر قراراتها "باطلة قانونًا".

روسيا المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية فلاديمير بوتين بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال وصن داونز

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

حكم مرتشي.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

ربنا كبير.. أول تعليق من كهربا بعد تعادل الهلال مع صن داونز

هدف يكفي.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

دعاء للميت في أواخر شهر شعبان

صدمة ورعب .. تقرير روسي يكشف كيف أسقطت الولايات المتحدة صدام حسين ؟

بعد ساعات.. ظهور سيد الخواتم في السماء| ما هو وعلاقته بالقمر؟

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

اركب شيفروليه أوبترا 2007 بـ 55 ألف جنيه

عمر مرموش يتقدم بهدف لـ فولفسبورج أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة يجب تناولها عند الإصابة بعدوى المسالك البولية

مع قدوم شهر رمضان بريطانيا تصدر سبائك ذهبية بـ«صورة الكعبة».. ما قصتها؟

احترس.. التهاب البنكرياس يسبب مضاعفات خطيرة |إليك أهم الأعراض

طريقة عمل عصاج الدجاج| جديد وغير تقليدي

فيديو

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

تراجعت 20 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن بعد استيراد لحوم تشاد.. فيديو

بسبب القبلات.. درة زروق تتعرض لـ موقف محرج على الهواء

رمضان 2023| روجينا تحلق شعرها وترتدي ثوب الرجال في مسلسل ستهم.. تعرف على القنوات العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ