بمشاركة حجازي .. اتحاد جدة يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي

حقق فريق اتحاد جدة انتصارًا كاسحًا على مضيفه الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة دوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي”.

افتتح المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل للاتحاد في الدقيقة السابعة، فيما عادل المغربي مراد باتنة النتيجة للفتح بهدف في الدقيقة 41.

وعاد حمد الله ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، أعقبه أحمد شراحيلي بالهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 59.

وسجل إيجور كورنادو الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 90، قبل أن يعود حمد الله ليسجل “الهاتريك” الخاص به، والهدف الخامس لفريقه، مؤكدًا انتصارهم في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد لـ 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الفتح عند 32 نقطة في المركز السادس.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري أحمد حجازي بشكل أساسي مع الاتحاد، فيما تغيب طارق حامد بسبب الإيقاف.