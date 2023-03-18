انتقام سياسي.. رئيس النواب الأمريكي يعلق على احتمالية اعتقال ترامب

علق رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي على احتمال اعتقال الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلًا إن ما يحدث انتقام سياسي.

وقال مكارثي في تغريدة على تويتر دون تسمية المدعي العام "إساءة شنيعة للسلطة.. ما يحدث ما هو إلا انتقام سياسي وسأوجه اللجان المعنية للتحقيق فيما إذا كانت الأموال الفيدرالية تستخدم للتدخل في الانتخابات".

وكان المدعون في مدينة نيويورك يقتربون من تقديم لائحة اتهام ضد ترامب، بشأن دفعه أموالا لنجمة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانيلز قبل انتخابات 2016، والتي تتهمه بأنه كان على علاقة بها.

وكتب ترامب على حسابه بمنصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!".

ويدرس المدّعون ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات لترامب في هذه القضية.

وفي حال وجه مدعي عام مانهاتن اتهامات لترامب (76 عاماً)، فإنّه سيصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة.

وقال محامي ترامب لشبكة "سي ان بي سي" مساء الجمعة إن موكله قد يستسلم لمواجهة اتهامات جنائية إذا وجهت إليه هيئة محلّفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام.

ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانييلز.

