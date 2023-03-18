توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

سقط فريق توتنهام هوتسبير في فخ التعادل أمام مضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لمثلهما، في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الإسباني بيدرو بورو التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة 41 من متابعة لتمريرة سون هيونج مين، قبل أن يُعادل تشارلي أدامز النتيجة لـ ساوثهامبتون في الدقيقة 46.

وسجل هاري كين الهدف الثاني لـ توتنهام في الدقيقة 65 بضربة رأسية رائعة، أعقبه الكرواتي إيفان بيريسيتش بهدف ثالث في الدقيقة 75 بتسديدة على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

وقلص ثيو والكوت الفارق لـ ساوثهامبتون بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 77، قبل أن يسجل جيمس وارد براوس هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 93 من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام لـ 49 نقطة في المركز الرابع، ورصيد ساوثهامبتون لـ 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.