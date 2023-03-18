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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. لاعب إفريقي شهير يلمح للانتقال إلى الأهلي

الاهلي
الاهلي

ألمح زوجرانا محمد لاعب نادي أسيك ميموزا الإيفواري، إلى اقتراب انتقاله إلى فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، من خلال نشر صورة لشعار الفريق الأحمر.


ونشر ربيع ياسين صورة عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "محمد زوجرانا لاعب اسيك ميموزا عبر ستوري انستجرام و تلميح عن اقترابه من النادي الاهلي"


ويلعب محمد زوجرانا في مركز الوسط المدافع، كما يجيب اللعب في مركز الوسط المهاجم ونجح في خطف أنظار العديد من الأندية الإفريقية خلال الفترة الأخيرة.


كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي يفكر في تدعيم فريق كرة القدم الأول، بالتعاقد مع زوجرانا محمد، لاعب أسيك ميموزا الإيفواري.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٨_١٩٠٧٢٨
IMG_٢٠٢٣٠٣١٨_١٩٠٧٢٨
النادي الأهلي تقارير صحفية مفاجأة مدوية أسيك ميموزا زوجرانا فريق كرة القدم

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