أستون فيلا يكتسح بورنموث.. وليستر سيتي يتعادل مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أستون فيلا على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح دوجلاس لويز التسجيل لـ أستون فيلا في الدقيقة السابعة، أعقبه جاكوب رامسي بالهدف الثاني في الدقيقة 80.

وأكد الأرجنتيني إيميليانو بوينديا انتصار أستون فيلا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا لـ 38 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي نفس الجولة، تعادل برينتفورد مع ليستر سيتي بهدف لمثلهما.

افتتح ماتياس ينسن التسجيل لـ برينتفورد في الدقيقة 32، لكن هارفي بارنز عادل النتيجة لـ ليستر سيتي في الدقيقة 52.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برينتفورد لـ 42 نقطة في المركز الثامن، ورصيد ليستر سيتي لـ 25 نقطة في المركز السادس عشر.