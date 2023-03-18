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حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن شهادات الاستثمار حيث صرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعيأان البنك قرر رفع العائد على الشهادات الادخارية ذات أجل 3 سنوات لـ 19% سنويا و17.75% ويصرف العائد ربع سنوي و17.5% ويصرف العائد شهريا.

وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقا من الدور الرائد الذي يقوم به البنك لتعزيز الشمول المالي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، وايضا لتعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.

وقالت أيضا إأن البنك نجح فى تقديم أفضل الخدمات المصرفية بشكل ميسر وبكفاءة عالية وساهم فى تحقيق الشمول المالى وتعزيز ثقافة الإدخار، وانه يسعي دائما لأن يصبح بنك الإدخار الأول في مصر ويتميز في خدمة العملاء ويصبح بنك كل المصريين.


كما أكدت أنه يهدف  إلى الاستدامة المصرفية والمنافسة في السوق المصرفية وطرح نماذج جاذبة للإدخار لكافة فئات المجتمع  وبالفعل تم طرح شهادة 3 سنوات بعائد تراكمي 22% تصرف عند تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلي طرح شهادة سنة ونصف تصرف عند تاريخ الاستحقاق بعائد 20%.

https://www.youtube.com/watch?v=UV49V52O0Eg&feature=youtu.be

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