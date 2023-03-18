طلب عاجل من أحمد موسى لـ وزير الداخلية بشأن مباراة الأهلي والهلال

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعادل الهلال السوداني مع صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النادي الأهلي امامه فرصة لتحقيق الفوز على الهلال والتاهل للدور المقبل في دوري ابطال افريقيا ".

وتابع :"الاهلي عايز يكسب ويجيب هدف واحد من اجل الصعود للدور المقبل في دوري ابطال افريقيا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أتمنى أن يحضر 50 الف مشجع في ستاد القاهرة، وأناشد وزير الداخلية بالموافقة على هذا المطلب والسماح للجمهور لحضور مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" حضور الجمهور يوم الجمعة المقبلة في ستاد القاهرة سيكون دعم كبير للنادي الاهلي ".