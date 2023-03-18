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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلب عاجل من أحمد موسى لـ وزير الداخلية بشأن مباراة الأهلي والهلال

أحمد موسى
أحمد موسى

 علق الإعلامي أحمد موسى،  على تعادل الهلال السوداني مع صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا .

 

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طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النادي الأهلي امامه فرصة لتحقيق الفوز على الهلال والتاهل للدور المقبل في دوري ابطال افريقيا ".

 

وتابع :"الاهلي عايز يكسب ويجيب هدف واحد من اجل الصعود للدور المقبل في دوري ابطال افريقيا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أتمنى أن يحضر 50 الف مشجع في ستاد القاهرة، وأناشد وزير  الداخلية بالموافقة على هذا المطلب والسماح للجمهور لحضور مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال  السوداني".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  حضور الجمهور يوم الجمعة المقبلة في ستاد القاهرة  سيكون دعم كبير للنادي الاهلي ".

أحمد موسى الأهلى الهلال وزير الداخلية اخبار التوك شو

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