بوتين يزور شبه جزيرة القرم في ذكرى ضمها من أوكرانيا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم يوم السبت في زيارة غير معلنة للاحتفال بالذكرى التاسعة لضم روسيا لشبه الجزيرة من أوكرانيا.

وكان في استقبال بوتين حاكم سيفاستوبول الذي تم تنصيبه في روسيا ، ميخائيل رازفوزاييف ، وتم اصطحابه لرؤية مركز جديد للأطفال ومدرسة فنية في ما قال المسؤول إنها زيارة مفاجئة.

ولم تبث وسائل الإعلام الرسمية على الفور أي ملاحظات من بوتين ، بعد يوم من إعلان المحكمة الجنائية الدولية أنها أصدرت مذكرة توقيف بحقه واتهمته بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

لم يعلق بوتين علنًا بعد على هذه الخطوة. وقد وصفها المتحدث باسمها بأنها 'باطلة وباطلة' ، وقال إن روسيا ترى أن الأسئلة التي أثارتها المحكمة الجنائية الدولية ذاتها 'شائنة وغير مقبولة'.

استولت روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014 ، قبل ثماني سنوات من شن غزوها الشامل لأوكرانيا. تقول أوكرانيا إنها ستقاتل لطرد روسيا من شبه جزيرة القرم وجميع الأراضي الأخرى التي احتلتها روسيا في الحرب المستمرة منذ عام.