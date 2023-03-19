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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

200 جنيه للمركز الأول.. صيدلة القاهرة تبدأ مسابقات تنس الطاولة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة القاهرة عن تنظيم بطولة تنس الطاولة ping pong فردية لطلاب الكلية، بجوائز مالية للطلاب الفائزين.

وأوضحت أن الدورة تعقد أيام الأحد والأثنين و الثلاثاء الموافق تاريخهم 19 - 20 - 21 من مارس 2023، علي ان يكون اليوم الأخير الثلاثاء مواعيد بطولة الطالبات .

وأشار اتحاد طلاب صيدلة القاهرة، علي أن التسجيل يكون عن طريق مشرفي و أعضاء اللجنة الرياضية أيام البطولة علي الطاولات، وانه قد تم توفير طاولتين إضافتين لإقامة البطولة لاستقبال جميع الطلاب الراغبين في التسجيل .

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و يحصل الطلاب الفائزين على الجوائز التالية:
١- مركز أول طلاب ٢٠٠ جنيه.

٢- مركز ثاني طلاب ١٥٠ جنيه.

٣- مركز ثالث طلاب ١٠٠جنيه.

و تحصل الطالبات الفائزات على الجوائز التالية:

١-مركز أول طالبات ٢٠٠ جنيه.

٢-مركز ثاني طالبات ١٥٠ جنيه.

٣-مركز ثالث طالبات ١٠٠جنيه.

ستبدأ المباريات في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد بأولوية التسجيل للطلاب و تقعد النهائيات يوم الاثنين للطلاب ،و مباريات و نهائيات الطالبات يوم الثلاثاء .

جامعة القاهرة 

فازت جامعة القاهرة بكأس مسابقة "عباقرة الجامعات" الموسم الخامس بعد تحقيق أفضل النتائج بلا أي هزيمة وحصد أعلى الدرجات على مستوى المسابقة على مدار المواسم الأربعة، حيث فاز فريق طلاب جامعة القاهرة في المباراة النهائية مع جامعة أسيوط بحصولهم على نتيجة 180 / 140، بعد مباراة ماراثونية استطاع طلاب جامعة القاهرة إحراز لقب الموسم الخامس وللعام الثاني على التوالي والمرة الثالثة في تاريخ المسابقة لتنفرد بأكبر عدد من الألقاب منذ بدء المسابقة بعدد 3 ألقاب.

كما شارك وجيه سمير عبيد الطالب بكلية قصر العيني في مباراة أفضل لاعب للموسم الخامس محققا 55 نقطة بعد الفائز بالمركز الأول.

وسجل طلاب جامعة القاهرة خلال المنافسة 1005 نقطة، وهي تعني مساهمة طلاب جامعة القاهرة في تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجًا في مصر بمبلغ (15,000,000جنيه) والتي تُعد قيمة الجائزة المقدمة من البنك الأهلي المصري.

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