برلماني: تخصيص 6 ملايين كرتونة غذائية للفئات الأكثر احتياجا نجاح للمجتمع المدني

أكد النائب محمد نشأت العمده عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا ، أن مبادرة كتف في كتف، وما شهدته أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح ضخم للعمل المدني عبر التحالف الوطني ودوره في مساندة الدولة.

قال نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم: إطلاق الرئيس السيسي إشارة البدء للمتطوعين بمبادرة "كتف في كتف" في 10 محافظات، تجسيدًا حقيقيًا لتكاتف مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير برامج لحماية الاجتماعية، والعمل على تخفيف العبء على المواطنين والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

أوضح عضو مجلس النواب، أن مبادرة "كتف في كتف"، تؤكد اهتمام الدولة والمجتمع المدني بالفئات الأكثر احتياجا والمواطنين الأولى بالرعاية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع نائب الصعيد: هي أكبر وأهم المبادرات الإنسانية في تاريخ العمل الأهلي، وتستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والبسطاء.

ولفت النائب محمد نشات العمده، إلى أن تخصيص 6 ملايين كرتونة غذائية بالمجان للفئات الأكثر احتياجا في كل المحافظات، عمل تطوعي هائل ونجاح جديد للدولة المصرية في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية.