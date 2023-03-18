زلزال الإكوادور.. مقتل 12 شخصا وفيديوهات ترصد الكارثة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، بمصرع 12 شخصًا إثر زلزال قوي ضرب الإكوادور.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال كان بقوة 6.7 درجة، حيث وقع في منطقة جواياس الساحلية بالبلاد، وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترًا جنوب جواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين نسمة.

ولم يتم إصدار أي تحذيرات من حدوث تسونامي، لكن تقارير قالت إنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة جواياكيل.

ودعا الرئيس جييرمو لاسو السكان إلى الهدوء عبر تغريدة على تويتر.

فيما سجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في جواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

وأظهر مقطع فيديو تحطم جدار في المركز التاريخي لمدينة "كوينكا" بعد وقوع الزلزال، مما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة.