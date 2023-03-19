مصرع وإصابة 10 أشخاص بسبب التنقيب عن الآثار في أسوان

لقى 5 أشخاص مصرعهم ، وأصيب 5 آخرين فى حادث انهيار حفرة للتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال أسوان.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انهيار حفرة داخل منزل فى قرية المحاميد مركز إدفو شمال المحافظة، وتبين من التحريات الأولية أن هذه الحفرة كانت معدة للتنقيب عن الآثار ووصلوا بها إلى عمق يزيد عن 30 مترا.

وأسفر حادث انهيار الحفرةزعن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة بالإضافة إلى مساعدين لهم على أعمال التنقيب وهم أحمد. ع. ر 35 سنة، ومحمد.ح.أ 20 سنة، ومنصور.ع.أ 32 سنة، وسيد.ح.م ، وشخص خامس مجهول الهوية يصل عمره نحو 20 سنة"، وتم نقل جثامين المتوفين الخمسة لمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة.

وفيات ومصابين

فيما أصيب فى حادث التنقيب أيضاً 5 آخرين وهم محمود.ح.م 30 سنة، والذى أصيب باختناق، وشاب 32 سنة، والذى أصيب باشتباه إرتجاج بالمخ، وتم نقلهما إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى 3 آخرين أصيبوا بحالات إغماء وهبوط، وتم نقلهم إلى وحدة اللديد الصحية لتلقى الرعاية الطبية، بجانب إصابة شاب يدعى ج.م 26 سنة، من المشاركين فى قوات الإنقاذ الأهلية وأسعف وترك بالمكان.

وكان تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للبحث عن المفقودين فى الحادث ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.