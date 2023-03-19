المصري يصدم الأهلي ويرفض تأجيل مباراة كأس الرابطة.. فيديو

قال ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن ناديه لن يقبل بتأجيل مباراته أمام النادي الأهلي، والتي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

وأضاف ياسر يحيى خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "نحترم رابطة الأندية وقراراتها ولم يتواصل معنا أحد بشأن تأجيل لقاء الأهلي".

وتابع: "موقفنا من طلب الأهلي ؟ .. لا يوجد فرصة للتأجيل لأننا في ظروف استثنائية، ولا أظن أن مواجهة المصري تمثل أزمة لفريق الأهلي، لديهم قطاع ناشئين يزخر بالمواهب الشابة".

وواصل: "تم تحديد إقامة مباريات كأس الرابطة بدون اللاعبين الدوليين في هذا التوقيت، ولا أعتقد أن الرابطة ستخاطبنا بشأن تأجيل لقاء الأهلي".

