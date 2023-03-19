حتحوت يكشف عن قائمة الأهلي المتاحة للمشاركة في كأس الرابطة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن قائمة الأهلي المتاحة للمشاركة في كأس الرابطة، في ظل استدعاء عدد من لاعبي الفارس الأحمر، للمنتخبات الوطنية.



وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي سيفتقد العديد من النجوم بسبب الاستدعاء للمنتخبات الوطنية، وقائمة الفريق الأحمر، المتاحة للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، ستكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف

الدفاع: خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - محمود متولي"مصاب" - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - - عبد الرحمن رشدان

الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد قندوسي - طاهر محمد - محمد فخري - ميدو نبيل - محمد الضاوي كريستو.

الهجوم: محمد شريف - برونو سافيو - شادي حسين.

كما أوضح حتحوت، إن تشكيل الأهلي المتاح للمشاركة من القائمة، ستصبح على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: كريم الدبيس ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح

وسط الملعب: أحمد قندوسي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وكريستو

