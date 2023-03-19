خالد جاد الله: تعجبت من فكرة تأهل الهلال على حساب الأهلي

طالب خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، لاعبي القلعة الحمراء، بنسيان فارق الثلاث نقاط بينهم وبين الهلال، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما بدوري الأبطال.

وقال خالد جاد الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" "علي لاعبي الأهلي، التفكير في المكسب والصعود، نحن أفضل من الناحية الخططية والتكتيك داخل أرض الملعب، تعجبت من فكرة صعودهم ونحن لا".

وأضاف: "مباراة الهلال في السودان والخسارة بهدف، هي المباراة التي قلبت الموازين بالمجموعة، الكرة تعاندنا ويحدث ذلك على مدار الأجيال، وعندما تكون في صفنا فيكون هناك توفيق كبير".

وأتم خالد جاد الله: " الأهلي عينه على لقب دوري الابطال بعد التأهل لربع النهائي".