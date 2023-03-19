رضا عبد العال: الأهلي لو واجه صن داونز مرة أخرى «سيودع البطولة»

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الفوز الذي حققه النادي الأهلي أمام القطن الكاميروني برباعية نظيفة ، سيعطي دفعة قوية للاعبين و الجهاز الفني أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

" بعض من جماهير النادي الأهلي تتمنى مواجهة فريق ماميلودي صن داونز مرة أخرى حال التأهل إلى ربع النهائي ، و أرى أن الفريق سيودع البطولة حال مواجهة صن داونز مرة أخرى في الأدوار الإقصائية ".

وأضاف: " صن داونز فريق أوروبي على الأراضي الإفريقية ، ويلعب كرة ممتعة للغاية ، كما أنه واجه الهلال السوداني عصر الأمس بدون ضغوط ، ولعب للاستمتاع فقط بعد ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا".