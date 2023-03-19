تناول كوب عصير الشمندر بالبرتقال يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

ما هي طقوسك الصباحية؟ هل تبدأ يومك بفنجان من الشاي أو القهوة الساخنة؟ ماذا عن التحول إلى عصائر الفاكهة أو الخضار بدلاً من كوب القهوة؟

وبحسب ما نشره موقع بولد سكاي أنه الوقت لبدء إجراء بعض التغييرات على نمط حياتك ، حيث تثبت المزيد والمزيد من الدراسات أن الخضار والفواكه لها خصائص طبية مذهلة.

وأحد هذه العصائر هو عصير البرتقال والشمندر، والذي ثبت أنه يساعد في تحسين صحتك بعدة طرق.

فوائد شرب الشمندر وعصير البرتقال

مكونات: جذر الشمندر - ½ عصير برتقال - نصف كوب الاتجاهات: ضعي قطع من جذر الشمندر الطازج و 1/2 كوب من عصير البرتقال في الخلاط، واطحن المكونات جيدًا، ونشرب منه كل صباح.

فوائد شرب الشمندر وعصير البرتقال كل يوم

1. يخفض ضغط الدم يحتوي عصير البرتقال والشمندر على حامض النيتريك وفيتامين سي اللذين يعملان على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم ، مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم. يساعد حمض النيتريك على استرخاء العضلات التي تبطن جدران الأوعية الدموية ، مما يسمح لها بالتمدد ، بينما يساعد فيتامين سي على تقليل مستويات هرمونات التوتر التي يمكن أن تقيد جدران الأوعية الدموية وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم .

2. يقوي المناعة يساعد فيتامين سي والمنغنيز والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في هذا العصير المصنوع منزليًا في تقوية خلايا الجسم ، وبالتالي الحفاظ على قوة وصحة جهاز المناعة لديك .

3. يعالج فقر الدم يعمل الشمندر وعصير البرتقال معًا لتحسين قدرة الدم على امتصاص الحديد ، وبالتالي منع حالات مثل فقر الدم . يحتوي الشمندر وعصير البرتقال على كميات عالية من فيتامين سي الذي يزيد من امتصاص الحديد من الطعام . هذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد في الدم.

4. يقلل من مخاطر أمراض القلب يمكن استخدام مزيج البرتقال والشمندر لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، حيث يعمل على إزالة رواسب الكوليسترول في الشرايين ، وبالتالي الحفاظ على صحة نظام القلب والأوعية الدموية. يحتوي البرتقال والشمندر على كميات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم التي تتلف الشرايين وتؤدي إلى انسداد رواسب الكوليسترول . يساعد هذا المزيج في تقليل مخاطر انسداد الشرايين والحفاظ على صحة نظام القلب والأوعية الدموية لدينا.

5. يحافظ على صحة الجلد بالإضافة إلى الإجهاد التأكسدي ، تتسبب الجذور الحرة أيضًا في إتلاف خلايا الجلد ، مما يؤدي إلى تسريع عملية شيخوخة بشرتنا. يمكن لمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي أن تقلل من آثار الجذور الحرة وتبطئ عملية الشيخوخة . يمكن لشرب كوب من جذر الشمندر وعصير البرتقال كل يوم أن يفيد بشرتك .