شوبير: مبررات كولر برفض مشاركة الأهلي في كأس الرابطة وجيهة جدا

أيد الإعلامي أحمد شوبير قرار مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي برفض المشاركة في كأس الرابطة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد شوبير: "مرة تانية وتالته كولر رافض أصلا المشاركة في كأس الرابطة ومبرراته وجيهة جدا جدا".

وعلى صعيد آخر، قرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مشاركة الفريق في كأس رابطه الأندية المحترفه باللاعبين الشباب.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "خاص.. كولر يقرر خوض الأهلي بطولة كأس الرابطة بالشباب".

وكان الأهلي فاز أمس الجمعة أمام القطن الكاميروني برباعية نظيفه في إطار منافسات الجوله الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.