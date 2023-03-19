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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش: الأمومة والمسئولية هما سبب أختفائي من السوشال ميديا

كندة علوش
كندة علوش

شاركت الفنانة كندة علوش صورة جديدة لها من أحدث جلسه تصوير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت كندة في الصورة بإطلالة متميزة، معتمدة على الميكب الهادي المائل إلى ترابي وإنسدال خصلات شعرها علي كتفيها.د، من داخل سيارتها.

 

وعلقت كندة علي الصورة قائلةً:"لما جيت انزل الصورة أكتشفت أنها اول صورة في 2023 وهذا والله تقصير كبير..بس والله الامومه والمسؤليات عي السبب بس بوعدكم اتنشط واصير انزل صورة كل شهر وكمان فوق هاد شكلي نعسانه اعذروني.

وعلي صعيد أخر، أشادت الفنان كندة علوش بمسلسل “بالطو” من خلال تغريدة عبر حسابه بتويتر.

وكتبت كنة علوش :"‏تحية لكل صناع ⁧‫#مسلسلبالطو‬⁩ على المسلسل الممتع الذكي المختلف.. موضوع جديد وطرح ذكي وخفيف الدم إخراج جذاب وعصري موسيقى ممتعة.. تمثيل أكثر من رائع بداية من بطل العمل الاكتشاف ⁧‫#عصامعمر‬⁩ مروراً بكل الأبطال.. (كاستينغ رائع)  حقيقي عمل برا الصندوق مختلف عن السائد مسلي ممتع وجذاب".

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