موعد تدريب الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في التاسعة مساء غدٍ الخميس على ستاد نيلسون مانديلا، في إطار الاستعداد للقاء شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الثاني اليوم في الجزائر على الملعب الفرعي لاستاد نيلسون مانديلا في إطار الاستعداد للقاء المرتقب أمام شباب بلوزداد.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا، في حين تُقام مباراة العودة يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.