اخبار التعليم …وظائف شاغرة في أكاديمية البحث العلمي.. صيدلة القاهرة تبدأ مسابقات تنس الطاولة..مصطفى حسني في جامعة عين شمس اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برامج التعليم المدمج بكلية الآداب

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس المهنى بنمط التعلم المدمج وذلك للفصل الدراسى مارس 2023 امتحانات يوليو 2023.

أعلنت أكاديمية البحث العلمي في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن توافر أماكن شاغرة فى الوظائف التالية :

أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة القاهرة عن تنظيم بطولة تنس الطاولة ping pong فردية لطلاب الكلية، بجوائز مالية للطلاب الفائزين.

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ندوة حوارية مع الداعية مصطفى حسني وذلك يوم الأحد الموافق٢٠٢٣/٣/١٩ الساعة ١٢ ظهرًا بمدرج ا.د حسين النوري - بكلية التجارة.