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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم …وظائف شاغرة في أكاديمية البحث العلمي.. صيدلة القاهرة تبدأ مسابقات تنس الطاولة..مصطفى حسني في جامعة عين شمس اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برامج التعليم المدمج بكلية الآداب

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس المهنى بنمط التعلم المدمج وذلك للفصل الدراسى مارس 2023 امتحانات يوليو 2023.

وظائف شاغرة في أكاديمية البحث العلمي.. تفاصيل التقديم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن توافر أماكن شاغرة فى الوظائف التالية :

200 جنيه للمركز الأول.. صيدلة القاهرة تبدأ مسابقات تنس الطاولة

أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة القاهرة عن تنظيم بطولة تنس الطاولة ping pong فردية لطلاب الكلية، بجوائز مالية للطلاب الفائزين.

ندوة حوارية.. الداعية مصطفى حسني في ضيافة جامعة عين شمس اليوم

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس  ندوة حوارية مع الداعية  مصطفى حسني وذلك يوم الأحد الموافق٢٠٢٣/٣/١٩  الساعة ١٢ ظهرًا بمدرج ا.د حسين النوري - بكلية التجارة.

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