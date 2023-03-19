اليوم وحتى 23 مارس.. بدء الترشح في انتخابات الرئاسة بتركيا

قال عمر أحمد، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، من العاصمة التركية أنقرة في مداخلة عبر برنامج "صباح جديد"، على قناة “القاهرة الإخبارية”، إن الأحزاب التي لا تمتلك نوابا في البرلمان يتعين عليها أن تجمع 100 ألف صوت من المواطنين الأتراك، ومدة الأشخاص الذين يتعين عليهم جمع 20 ألف صوت ستنتهي غدا، الاثنين، أما الأحزاب فإن مدتها ستنتهي في الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وأضاف مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ اليوم الأحد، ستبدأ فيه الأحزاب السياسية وكل من يريد ترشيح نفسه في الانتخابات، وستستمر حتى الثالث والعشرين من مارس، مشيرًا إلى أنّ الأحزاب السياسية التي تمتلك على الأقل 20 نائبا في البرلمان يمكنها التقدم وترشيح مرشحها الرئاسي.

وأوضح أن هنا يبرز السؤال المهم: "هل سيرشح تحالف الحرية والعمل الذي يضم حزب الشعوب الديموقراطية الكردي مرشحا رئاسيا أم سيتجه إلى دعم مرشح المعارضة؟"، وهذا الأمر قد يلعب دورا أساسيا في تسمية رئيس الجمهورية المقبل لتركيا.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يحتاجون 100 ألف صوت تم منحهم يوما واحدا أو يومين فقط لاستكمال هذه الإجراءات، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن 5 مرشحين مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمرشح المعارض كمال أوغلو والمرشح الرئاسي السابق محرم اينجه.