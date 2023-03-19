ربة منزل تنهي حياتها بالحبة القاتلة بسبب خلافات زوجية في المنوفية

الأحد 19/مارس/2023 - 10:43 ص 3/19/2023 10:43:36 AM

أنهت ربة منزل بمدينة السادات في محافظة المنوفية حياتها عقب تناولها الحبة القاتلة حبة حفظ القمح وذلك بسبب خلافات أسرية.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد نضال المغربي مأمور مركز السادات بقيام ربة منزل بتناول حبة حفظ القمح والتخلص من حياتها.

بالانتقال تبين وفاة " ر.خ " ٣٨ سنة ربة منزل ومقيمة السادات عقب تناولها الحبة القاتلة حبة حفظ القمح وبسؤال زوجها أكد وجود خلافات زوجية وسوء حالتها النفسية مما إدي إلي تناولها حبة حفظ القمح لإنهاء حياتها.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.