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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ربة منزل تنهي حياتها بالحبة القاتلة بسبب خلافات زوجية في المنوفية

ربة منزل تنهي حياتها
ربة منزل تنهي حياتها في المنوفية

أنهت ربة منزل بمدينة السادات في محافظة المنوفية حياتها عقب تناولها الحبة القاتلة حبة حفظ القمح وذلك بسبب خلافات أسرية.

 

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد نضال المغربي مأمور مركز السادات بقيام ربة منزل بتناول حبة حفظ القمح والتخلص من حياتها.

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بالانتقال تبين وفاة " ر.خ " ٣٨ سنة ربة منزل ومقيمة السادات عقب تناولها الحبة القاتلة حبة حفظ القمح وبسؤال زوجها أكد وجود خلافات زوجية وسوء حالتها النفسية مما إدي إلي تناولها حبة حفظ القمح لإنهاء حياتها.

 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

المنوفية محافظة المنوفية خلافات اسرية مدير امن المنوفية امن المنوفية مدينة السادات

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