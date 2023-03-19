خالد البلشي: النقابة ستقف وراء الصحفيين المؤقتين وستحمي حقوقهم فى التعيينات

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين عن رؤيته للعديد من القضايا التى تعصف بمهنة الصحافة وعلى رأسها ما تعاني منه المؤسسات القومية من نقص عنصر الشباب ووقف التعيينات داخل المؤسسات.

وقال البلشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أزمة الصحفيين المؤقتين منذ سنوات في الصحف القومية موضحا أنه سيقوم بمخاطبة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حول أوضاع المؤقتين، ويفتح حوارا مع المؤسسات لأن التعيين هو تجديد لشباب المؤسسات وعماد الأجيال.

وتابع أن المؤقتين من الملفات الرئيسية المطروحة على المجلس الجديد والكل مشارك فيه حتى يكون هناك امتداد للأجيال.

وأكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين أن الشباب المؤقتين بذلوا من أعمارهم وقتا طويلا، والنقابة تحمي حقهم في العمل وهذا دورها.

وحول تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، لفت الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى أن هناك 12 عضوا في المجلس ولن يفقد أي عضو منهم.

وأكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه يتم الاختلاف في الآراء ولكن يبقى الجميع أبناء مهنة وزملاء.