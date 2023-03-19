موعد مواجهة الجيش الملكي وبيراميدز في الكونفدرالية والتشكيل المتوقع

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره الجيش الملكي المغربي، مساء اليوم الأحد، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، يليه الجيش ثانيا برصيد 7 نقاط، وفيوتشر الثالث 5 نقاط، وأسكو التوجولي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

موعد والتشكيل المتوقع لمواجهة الجيش الملكي وبيراميدز في الكونفدرالية

تقام المباراة بين الجيش الملكي المغربي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي - محمود عبد العاطي (دونجا) - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - فخر الدين بن يوسف.

تشكيل الجيش الملكي المتوقع

حارس المرمى: أيوب لكرد.

الدفاع: بكاري ماني، إيمانويل إيمانيشيموي، دينيس بورغيس، حاتم الصوابي.

الوسط: العربي الناجي، ربيع حريمات، زكرياء غاتي.

الهجوم: رضا سليم، حمزة إيكمان، أحمد حمودان.