جامعة عين شمس تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بمواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤/ ٢٠٢٣، حيث يتم تطبيق قواعد العمل الآتية طوال شهر رمضان على النحو التالي:

مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهرا مع عدم السماح بأي مأموريات أو أذونات خلال هذا الشهر.

