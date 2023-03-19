أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بمواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤/ ٢٠٢٣، حيث يتم تطبيق قواعد العمل الآتية طوال شهر رمضان على النحو التالي:
مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهرا مع عدم السماح بأي مأموريات أو أذونات خلال هذا الشهر.
جامعة عين شمس تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بمواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤/ ٢٠٢٣، حيث يتم تطبيق قواعد العمل الآتية طوال شهر رمضان على النحو التالي: