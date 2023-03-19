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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة المنوفية تفوز بالمركز الأول في مسابقة طب الطوارئ

المركز الأول لطب
المركز الأول لطب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة المنوفية

حصل قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة المنوفية على المركز الأول في المسابقة العلمية لأقسام طب الطوارئ على مستوى الجامعات المصرية، والتي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولى الثامن لطب الطوارئ بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وتحت إشراف الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب البشري.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة المنوفية من الأقسام المميزة، ويضم كوادر ذات مهارة عالية من أعضاء هيئة التدريس والتمريض.

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وأوضح القاصد أن وحدة طب الطوارئ بالمستشفيات الجامعية تقوم بدور هام في إنقاذ  المصابين واستقبال حالات الطوارئ، وهو دور يحتاج إلى مهارة ودقة ويقظة، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية توفر لهم التريب المستمر لاستمرار تميزهم، وطالبهم بالاستمرار في التميز والاطلاع على كل ما هو حديث في مجال طب الطوارئ للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وقدم التهنئة لفريق أطباء الطوارئ والحالات الحرجة بمستشفيات الجامعة المشاركين في المسابقة، لحصولهم على المركز الأول على مستوى أقسام طب الطوارئ بجميع الجامعات المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن السباعى، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،  أن فريق أطباء طوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية المشارك في المسابقة، يضم الدكتورة آثار لاشين، والدكتورة غادة عرفة، والدكتور محمود طولان، والدكتور محمود طارق، والدكتور مصطفى عبيد، والدكتورة نرمين بطرس، والدكتور أحمد أبو شوشة، والدكتورة إيمان سليمان.

وقدمت الدكتورة غادة عرفة، مدرس بقسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة المنوفية، محاضرة تحت عنوان  "ECMO life support in Emergency department".    

واستعرض الدكتور محمود طولان، مدرس مساعد بقسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة المنوفية، دراسة عملية تحت عنوان “updates in management of pulmonary embolism”.

وأوضح الدكتور أحمد القرش، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أن مشاركة القسم في هذه المسابقة تأتي في إطار التعاون بين أقسام الطوارئ المختلفة بالجامعات المصرية والدولية للوصول إلى أفضل طرق التعامل مع الأزمات والكوارث، وتقديم رعاية متكاملة لمرضى الطوارئ.

المستشفيات الجامعية جامعة المنوفية الجامعات المصرية أحمد القاصد حالات الطوارئ كلية الطب البشري الحالات الحرجة

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