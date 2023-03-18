أطباء جامعة المنوفية يوقعون الكشف على 618 حالة بالشيخ زويد

تواصل قافلة جامعة المنوفية الطبية المتكاملة الموسعة أعمالها لليوم الثاني علي التوالي بقرية الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قام أطباء جامعة المنوفية بتوقيع الكشف علي مايقرب من 618 حالة مرضية في مختلف التخصصات الطبية هذا كما قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات المعملية والأشعة ورسم القلب علي مايقرب من 208 مريض كما تم تحويل 14 حالة لإجراء استكمال العلاج علي نفقة الدولة وعمل نظارات طبية الي 121 مع صرف النظارات والأدوية علي المرضي بالمجان.

وجه القاصد الشكر لجميع القائمين على أعمال القافلة مؤكدا أن القوافل الطبية بوابة الجامعة على المجتمع والبيئة المحيطة بها لآداء رسالتها الخاصة بخدمتة مواطنيها والوصول الى المناطق المحرومة والأفراد غير القادرين وتقديم خدمة تهدف الى تسديد الاحتياجات الطبية الاولية ورغم أنها لاتمثل نموذجاً مستداماً للخدمة الطبية الإ انها تعطى دفعة تنشيطية وتسد فجوة كبيرة فى العمل الطبى

تابع اعمال اليوم الثاني للقافلة الدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على قوافل الجامعة واشرف علي التخصصات الطبية الدكتور عبدالرحمن السباعي عميد كلية الطب والدكتور هيثم ميمون عميد صيدلة المنوفية الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء

هذا ومن المقرر أن تختتم القافلة أعمالها اليوم السبت بقرية بئر عبد بمحافظة شمال سيناء.