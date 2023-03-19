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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مترجم الإشارة بـ كتف في كتف: يوجد 300 لغة لها عالميا.. فيديو

بيشوي عماد مترجم
بيشوي عماد مترجم لغة الإشارة في احتفالية كتف في كتف

قال  بيشوي عماد ، مترجم لغة الإشارة، إن لغة الإشارة ليست عائقا أو يصعب على الإنسان تعلمها، مشيرًا إلى أن 30% من أحاديثنا وحواراتنا اليومية تُعد من لغة الإشارة، مثل وصف الطرق لأحد الأشخاص نعتمد فيه على حركات اليد، والتعبير عند الجوع، وغيرها، موضحًا أن كل دولة لها لغة الإشارة الخاصة بها، فهناك حوالي 300 لغة إشارة على مستوى العالم.


وأضاف «عماد»، خلال حواره المذاع على القناة الأولى، أن هناك 72 مليون أصم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الأشخاص الصم لم تكن تأخذ حقها إعلاميا بصورة صحيحة في السنوات الماضية، موضحًا أنه يعمل كمترجم لغة الإشارة منذ 7 سنوات، موضحًا: «انا بقدم شغلي ده بحب».

 

أعرب مترجم لغة الإشارة، عن سعادته بردود أفعال المواطنين الإيجابية والمبهجة تجاهه خاصة أساتذته والأشخاص الصم، مؤكدًا أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بنقل الأحداث بلغة الإشارة وترجمتها، قائلا: «لولا توجيهات الرئيس مكنش الضوء اتسلط على لغة الإشارة وتنفيذ أكبر حدث خيري على مستوى مصر ونقله بلغة الإشارة».
 

بيشوي عماد بيشوي عماد مترجم لغة الإشارة القناة الأولى توك شو

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