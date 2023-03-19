ضحية مدير أشهر فرع للمأكولات: نشر صور جسدي بحساب سهير المليجي

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنـوب الجيـزة مدير وردية بمطعم شهير بالجيزة إلى الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بصور مخلة بالشرف للحصول على مبالغ مالية ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشهدت الضحية أنه عقب فسخ خطوبتها علي المتهم لخلافات حدثت بينهما تفاجأت به يقوم بإرسال رسائل تهديد بنشر صور تظهر مواطن عفتها - عبر حساب يسمى (سهيرالمليجي) علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك طالبا منها مبلغ مالي، وأنه قد تحصل على تلك الصور لها عن طريق هاتفها أثناء خطبتها له، وأنه قام بنشرها علي حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليهـا بإفشاء أمـور مخدشة بالشرف وهـي نشـر صـورها مـن جريمـة التعـدي على حرمة الحياة الخاصـة موضـوع الاتهام اللاحـق، وكـان تهديـده مصحوباً بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له.