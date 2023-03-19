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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2023| غادة عبد الرازق بـ 3 أوجه في مسلسلها الجديد.. تعرف على القنوات العارضة

مسلسل تلت التلاتة
مسلسل تلت التلاتة

تعود الفنانة غادة عبد الرازق إلى دراما رمضان هذا العام، بـ مسلسل تلت التلاتة، بعد غيابها العام الماضى، اذ قدمت آخر أعمالها مسلسل «لحم غزال» في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته شريف سلامة، مى سليم، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل.

مسلسل تلت التلاتة، تم تحويله إلى 15 حلقة، وبدأت غادة عبد الرازق في تصوير مشاهدها في بالمسلسل يوم الثلاثاء 7 فبراير الماضي، بعد الانتهاء من التحضيرات والاستقرار على كافة التفاصيل.

مسلسل تلت التلاتة

القنوات العارضة لمسلسل تلت التلاتة 

مسلسل تلت التلاتة للنجمة غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان المبارك، المتزامن مع العام الميلادي 2023، عبر قناتي النهار، والمحور، الفضائيتين

 

بوستر مسلسل تلت التلاتة

كشفت النجمة غادة عبدالرازق عن البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "تلت الثلاثة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، والمكون من 15 حلقة، من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح، وظهرت غادة بثلاثة وجوه وشخصيات على البوستر الترويجى للمسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وتجسد غادة خلال أحداث المسلسل ثلاثة شخصيات لأول مرة في الدراما التليفزيونية .

غادة عبد الرازق

برومو مسلسل تلت التلاتة

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

شاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.

 

أحداث مسلسل تلت التلاتة

تدور أحداث مسلسل تلت التلاتة، في إطار اجتماعي حول ثلاث شقيقات توأم، تتورط إحداهن في أزمة كبير بسبب زواجها، وتتوالى الأحداث. 

وواجه مسلسل تلت التلاتة، اتهامات حول اقتباس وتشابه فكرته مع المسلسل الأجنبي triptych. 

 

أبطال مسلسل تلت التلاتة

مسلسل "تلت التلاتة" تأليف هبة الحسينى، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبد الرازق كلاً من: ماجد المصرى، نجلاء بدر، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

غادة عبد الرازق

مسلسل تلت التلاتة وشخصية مي سليم

كشفت الفنانة مى سليم عن تفاصيل شخصيتها بـ مسلسل تلت التلاتة، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والذي من المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل 2023.

وقالت مي سليم فى تصريحات صحفية أنها تجسد شخصية عكس شخصيتها الحقيقية تمامًا في مسلسل تلت التلاتة، فهي شخصية عملية وعواطفها لا تتحكم فيها وتستغل كل شيء لصالحها، مؤكدة أنها سوف تتعرض للهجوم من الجمهور وقت عرض المسلسل، وأن البعض سوف يتعاطف معاها لأنها وصلت لتلك الشخصية بسبب ظروف مرت بها في بيئتها وترى أن هذا من حقها”.

أعربت مي سليم عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع الفنانة غادة عبد الرازق بعد تعاونها معها في مسلسل لحم غزال، مُضيفة: "مسلسل قوي والناس هتستمع بيه وفيه إثارة وعملنا مجهود كبير، وعمومًا أنا بستمتع وأنا بشتغل مع غادة؛ لأنها ممثلة متمكنة ولها جمهور كبير وأتمنى الناس تحب المسلسل".

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