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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فرح ست الحبايب .. خصم 45% على تحفة أوبو رينو 8

فرح ست الحبايب..خصم
فرح ست الحبايب..خصم 45% على تحفة أوبو رينو 8

يتهافت المستخدمون حول العالم على اقتناء هواتف آيفون iPhone بسبب مزاياها الكثيرة، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار العالمي أصبح ذلك مشكلة للبعض في الوقت الحالي، لذلك توجد بدائل من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل أوبو Oppo التي تقدم هواتف بكاميرا عالية الدقة وبطارية ضخمة وغيرها الكثير.

 

ويعد هاتف أوبو Oppo Reno8 5G من أفضل هواتف أوبو التي تقدم مواصفات رائعة مقابل سعر مناسب،  ولحسن الحظ يوجد خصم في موقع أمازون الهند على الهاتف بقيمة 45%  ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 21,750 روبية هندية (أي ما يعادل تقريبا 8000 جنيه مصري).

 

فرح ست الحبايب..خصم 45% على تحفة أوبو رينو 8

 

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno8 5G

 

يعمل هاتف أوبو Reno 8، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 1300، بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS3.1، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.

 

يأتي هاتف أوبو Reno 8، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD +، ودقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، كما أن الشاشة مزودة بطبقة حماية زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

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ويقدم هاتف أوبو Reno 8 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل ، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، كما يوجد كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

 

ويتميز هاتف أوبو بشحن سريع جدا حيث يصل 100% في نصف ساعة، ويضم هاتف Reno 8 بطارية كبيرة 4500 مللي أمبير في الساعة التي تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.

أوبو Oppo Reno8 5G مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno8 5G هاتف أوبو iPhone آيفون

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