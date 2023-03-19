بالفيديو..لقطات مرعبة لانهيار المباني بسبب زلزال الإكوادور المدمر

أعلن رئيس الإكوادور، جويلرمو لاسو، اليوم، عن مقتل 14 شخصا على الأقل بعد وقوع زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل البلاد.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حالة الذعر والفزع عند وقوع الزلزال الذي دمر المنازل والمباني.

كما يوضح الفيديو حالة الهلع التي يعاني منها الناس، حيث أنهم تركوا محالهم التجارية هاربين للحفاظ على أرواحهم.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال كان بقوة 6.7 درجة، حيث وقع في منطقة جواياس الساحلية بالبلاد، وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترًا جنوب جواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين نسمة.

ودعا الرئيس جييرمو لاسو السكان إلى الهدوء عبر تغريدة على تويتر.

فيما سجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في جواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.