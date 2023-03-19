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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ندوة لـ طلاب من أجل مصر في كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر

ندوة لأسرة طلاب من
ندوة لأسرة طلاب من أجل مصر في كلية الفنون الجميلة بجامعة الأ

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر، ندوة بعنوان: "الفن والانتماء للوطن"، بكلية الفنون الجميلة، تحت رعاية  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، و الدكتور  يوسف عباس علي، رائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

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وعُقدت الندوة بحضور رئيس جامعة الأقصر ، الذي دعا طلاب الجامعة إلى الاعتزاز بالوطن، وما حققه من إنجازات في مختلف المجالات، والاجتهاد والجد والمثابرة، لتحقيق رفعة الوطن، مشيرًا إلى أن الفن يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في تعزيز الانتماء للوطن والاعتزاز برموزه.
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وحذر رئيس جامعة الأقصر، طلاب جامعة الأقصر، من المؤامرات التي تستهدف مصر من خلال الشائعات المغلوطة، التي يتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن مصر وقاداتها وشعبها في رباط إلى يوم الدين.
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حاضر في الندوة كل من الأستاذ الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، بحضور كل من : الدكتور محمود علام منسق الأسرة بالكلية، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور قرشي السعدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لخدمة المجتمع، وعدد كبير من طلاب الجامعة.


وتناولت الندوة العلاقة بين الفن والانتماء للوطن، وكيف أن الدول تنهض بنهضة قيمها الفنية والفكرية من خلالها نشرهم للثقافة والقيم والأخلاق، والاعتزاز بالوطن واسمه ورموزه فى الداخل والخارج، مع التأكيد على أهمية الانتماء للوطن، والتعرف على أشكال هذا الانتماء وكيفية تحقيقه.
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