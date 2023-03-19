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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وسط حضور طلابي كبير.. مصطفى حسني في ندوة حوارية بجامعة عين شمس

الداعية مصطفى حسني
الداعية مصطفى حسني

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس  ندوة حوارية مع الداعية مصطفى حسني.

وجاءت الندوة برعاية الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ومن إعداد الدكتور حاتم ربيع رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية  وتنسيق ، الدكتور ممدوح عبد العليم رائد الأسرة بكلية التجارة، أحمد خالد - منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية .

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واستهل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإبداء اعتزازه وتقديره للداعية الإسلامي الكبير مصطفي حسني مؤكدا ان الداعية هو مثل وقدوة ملهمة خاصة وأنه أحد أبناء وخريجي كلية التجارة جامعة عين شمس وانه استطاع أن يغير مسار حياته من العمل في مجال التخصص العلمي ليتجه لمجال الدعوة ويتخصص في دراسة العلوم الشرعية بمعهد إعداد الدعاة بوزارة الأوقاف وانه كرس من خلال أحاديثه أن الدين الأخلاق وأن ديننا دين التسامح دين مليء بالقيم الحياتية.

فيما أبدى الدكتور خالد قدري سعادته بوجود الداعية الكبير  مصطفي حسني خريج كليه التجارة وهو القدوة والمثل لكل خريجي الكلية كما قدم سيادته الشكر لقيادات جامعة عين شمس الداعمة لكل أنشطة الكلية والشكر لأسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس.


وأكد الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس علي ان استضافة الداعية الإسلامي الكبير مصطفي حسني تأتي في ضوء اهتمام الجامعة بوجه عام والأسرة بوجه خاص بالاستفادة من الشخصيات الملهمة والتي تؤثر في وجدان الشباب.


وخلال الندوة تناول الداعية الإسلامي مصطفي حسني الصفات التي يجب ان يتحلى بها المسلم وان اغلب مشاكل البشر بسبب البشر كما قال الله تعالى " وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً"

وتابع أن المسلم الحق عليه أن يقوم بمسئولياته دون أن يُطالَب بها 
كما اكد على مفهوم المسؤولية وحق الغير وأهمية الامتنان وأن نحمد الله علي كل شيئ والا نكون من الجاحدين كما اشار إلى مفهوم القناعة وأن يقدم كل منا للآخر ما يحتاجه من وجهه نظره الخاصه وليس من وجهه النظر الشخصية فعلى سبيل المثال في علاقة الرجل والمرأة - الرجل يبحث عن الكفاءة والأنثى تبحث عن القبول والأمان.

وأضاف الداعية أن الرحمة ولين القلب وحسن الخلق من صفات المسلم، وعلى الإنسان أن يتحلى بهذه الصفات، ليضيء الله طريقه بنور الإيمان.

وأعقب الندوة التي شهدت إقبالا كبيراً من الحضور تكريم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر للداعية الجليل مصطفى حسنى وإهدائه درع الكلية ودرع الأسرة،  كما قامت ريم الكباريتي المدير التنفيذي لإدارة روابط الخريجين بالجامعة بإهداء الداعية كارنيه رابطة خريجي جامعة عين شمس.

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